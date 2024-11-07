KAI Operasikan 21 Rangkaian Kereta Baru Buatan Lokal

JAKARTA - PT KAI (Persero) telah mengoperasikan 21 rangkaian kereta terbaru New Generation hingga akhir Oktober 2024. Rangkaian kereta ini merupakan produksi yang diproduksi oleh Balai Yasa KAI dan INKA.

Di sisi lain, KAI meningkatkan fasilitas dalam kereta New Generation, di antaranya dari sisi kenyamanan, mereduksi kebisingan, interior kabin yang lebih modern, kursi yang lebih ergonomis, pintu geser elektrik, dan Public Information Display System (PIDS) yang lebih informatif. Untuk mendukung operasional kereta terbaru ini, KAI menyiapkan teknisi perawatan sarana yang andal dan terlatih.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan, perseroan menekankan tentang pentingnya keandalan sarana untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi dengan menghasilkan inovasi untuk kemajuan perkeretaapian Indonesia.

“KAI berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia kami dengan berkolaborasi bersama industri, universitas, dan lembaga terkait. Kami juga akan mengikutsertakan kader-kader terbaik dalam program sertifikasi dan pelatihan agar menciptakan SDM yang unggul dan kompeten,” ujar Didiek, Kamis (7/11/2024).

Sementara itu, Vice President of Public Relations KAI Anne Purba mengatalan sebagai bagian dari program peningkatan tenaga perawatan sarana, KAI juga menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Modul Perawatan Sarana Perkeretaapian Berbasis Maintenance Instruction (MI) Tingkat D3/S1 Tahun 2024 di 5 lokasi Balai Yasa wilayah KAI. Diklat ini berlangsung dari 13 Mei hingga 31 Oktober 2024 yang diikuti oleh 117 pegawai unit perawatan sarana.