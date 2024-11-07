Gibran Ingatkan Kepala Daerah: Jangan Ada Kebocoran Anggaran

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengingatkan Kepala Daerah agar tidak ada kebocoran anggaran. Dia juga menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada Kepala Daerah seluruh Indonesia untuk pencegahan korupsi.

Wapres Gibran menceritakan tentang pertama kali dilantik menjadi Wali Kota Solo dimana pertumbuhan ekonominya saat itu minus 1,74%. Kemudian, dia mengatakan bahwa butuh kerja keras dan kerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

“Dulu saya ingat sekali, pertama kali dilantik menjadi wali kota, itu pada waktu Covid-19, pertumbuhan ekonominya Solo itu minus 1,74 persen. Lalu kita kerja keras, kerja sama dengan TPID. Ini kebetulan kalau Pak Mendagri tiap Senin rajin mengontrol inflasi di tiap-tiap kota. Minus 1,74 persen, lalu naik 4 persen, lalu naik lagi ke 6,25 persen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ini butuh kerja keras kita semua,” cerita Wapres Gibran di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Wapres Gibran pun mengatakan pentingnya menjaga Monitoring Center for Prevention (MCP) yang merupakan salah satu bagian untuk pencegahan korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan bahwa angka MCP yang tinggi diantaranya Surakarta, Bali, hingga Sragen.

“Lalu satu lagi, ini ada MCP. Ini kepala daerah pasti tahu MCP,” ungkapnya.