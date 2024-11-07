Gibran: Pertumbuhan Ekonomi Papua Barat Luar Biasa

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka memuji dan mengaku bangga dengan pertumbuhan ekonomi Papua Barat, Sulawesi Tengah (Sulteng), hingga Maluku. Pujian ini dia sampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Gibran mengatakan pertumbuhan ekonomi Papua Barat salah satunya karena ekspor Liquefied Natural Gas (LNG).

“Nah ini ada untuk pertumbuhan ekonomi ya. Papua Barat, Papua Barat ada? Ini luar biasa sekali. Ini kalau nggak salah dari ini ya Pak, pertumbuhannya dari ekspor LNG ya Pak ya. Ini luar biasa sekali,” katanya.

Selanjutnya, kata Wapres Gibran, Sulawesi Tengah yang pertumbuhan ekonomi karena ekspor nikel. “Lalu Sulawesi Tengah, ini luar biasa juga. Ini Sulawesi Tengah? Maaf Ibu. Ini luar biasa juga. Ini dari Nikel, dari Nikel.”