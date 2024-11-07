Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tembakau Jadi Komoditas Strategis Nasional? Ini Alasannya

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |21:57 WIB
Tembakau Jadi Komoditas Strategis Nasional? Ini Alasannya
Petani Minta Tembakau Dimasukan Jadi Komoditas Strategis Nasional. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Petani tembakau mendorong pemerintah untuk memasukan tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Pasalnya, kontribusi sektor tembakau terhadap perekonomian Indonesia sangat besar, dengan sumbangan pajak dan cukai dari produk hasil tembakau mencapai Rp223 triliun pada tahun ini atau sekitar 10-12% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tembakau bukan hanya pantas, tapi harus masuk sebagai komoditas strategis nasional karena dampak ekonominya dari hulu ke hilir sangat besar,” ujar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Kusnasi Mudi, Kamis (7/11/2024).

 BACA JUGA:

Menurutnya, tembakau memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat, petani, dan sektor pekerja yang terkait dengan industri hasil tembakau.

Apalagi, sektor tembakau merupakan sektor padat karya yang melibatkan banyak pekerja mulai dari proses penanaman, panen, hingga pascapanen.

Maka, Mudi mengingatkan pemerintah agar regulasi yang diterapkan tidak memberikan beban berlebihan pada petani dan industri tembakau.

Halaman:
1 2
