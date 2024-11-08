Cara Cek Bansos di Situs Resmi Kemensos Menggunakan HP

JAKARTA – Cara cek bantuan sosial (bansos) di situs resmi Kemensos menggunakan HP bertujuan untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos. Anda dapat mengikuti cara cek bansos di situs resmi Kemensos menggunakan HP.

Bansos ini yang ditujukan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, rentan risiko sosial atau kelompok lain yang memenuhi persyaratan.

Anggaran bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun. Anggaran perlinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Berikut adalah langkah-langkah cara cek bansos di situs resmi Kemensos menggunakan HP.

Cara Cek Bansos di Situs Resmi Kemensos

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos di situs resmi Kemensos melalui perangkat HP. Caranya, buka situs cekbansos.kemensos.go.id dan isi data sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikut langkah-langkah lengkap cara cek bansos di situs resmi Kemensos menggunakan HP:

1. Buka browser di HP dan kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id.

2. Isi kolom “Wilayah Penerima Manfaat” sesuai dengan data di KTP.

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom “Nama Penerima Manfaat.”

4. Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar.

5. Klik opsi “Cari Data” untuk mengetahui status penerima bansos.

Jika Anda termasuk penerima bansos, maka akan muncul informasi tentang jenis bantuan yang diterima. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM.”