Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek Bansos di Situs Resmi Kemensos Menggunakan HP

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:10 WIB
Cara Cek Bansos di Situs Resmi Kemensos Menggunakan HP
Cara Cek Bansos di Situs Resmi Kemensos Menggunakan HP (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Cara cek bantuan sosial (bansos) di situs resmi Kemensos menggunakan HP bertujuan untuk memastikan apakah Anda termasuk penerima bansos. Anda dapat mengikuti cara cek bansos di situs resmi Kemensos menggunakan HP.

Bansos ini yang ditujukan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, rentan risiko sosial atau kelompok lain yang memenuhi persyaratan.

Anggaran bansos ini masuk ke dalam anggaran perlindungan sosial (perlinsos) 2024 yang mencapai Rp496,8 triliun. Anggaran perlinsos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menopang berbagai kelompok masyarakat, mulai dari kelompok miskin hingga kelas menengah agar bisa memenuhi kebutuhannya.

Berikut adalah langkah-langkah cara cek bansos di situs resmi Kemensos menggunakan HP.

Cara Cek Bansos di Situs Resmi Kemensos

Masyarakat dapat mengecek status penerima bansos di situs resmi Kemensos melalui perangkat HP. Caranya, buka situs cekbansos.kemensos.go.id dan isi data sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berikut langkah-langkah lengkap cara cek bansos di situs resmi Kemensos menggunakan HP:

1. Buka browser di HP dan kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id.

2. Isi kolom “Wilayah Penerima Manfaat” sesuai dengan data di KTP.

3. Masukkan nama lengkap sesuai KTP pada kolom “Nama Penerima Manfaat.”

4. Masukkan kode verifikasi yang tampil di layar.

5. Klik opsi “Cari Data” untuk mengetahui status penerima bansos.

Jika Anda termasuk penerima bansos, maka akan muncul informasi tentang jenis bantuan yang diterima. Jika tidak, akan muncul keterangan “Tidak Terdapat Peserta/PM.”

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182947/blt_di_november-8qoi_large.png
Ini Cara Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182824/blt-TwSl_large.jpg
Bansos BLT Kesra Rp900 Ribu November 2025 Belum Cair? Ini Cara Melaporkannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181681/blt-20kd_large.png
Cek Penerima BLT Kesra Rp900.000 hingga Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/320/3182019/rupiah-GB8g_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima Bansos BLT, PKH, dan BPNT, Lengkap dengan Besaran Nominalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181891/bantuan_kesra_di_november-rNLg_large.png
Ini Perbedaan BLT Kesra dengan BPNT yang Sama-Sama Cair November 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181632/blt_di_november-CzmY_large.jpg
Berikut NIK KTP Penerima BLT Kesra Rp 900.000 November 2025 yang Sudah Cair dan Masuk Rekening  
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement