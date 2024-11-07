Pengumuman! Ada Tambahan Bansos Rp100 Triliun di 2025

JAKARTA - Pemerintah bakal menambah bantuan sosial (bansos) Rp100 triliun pada 2025. Harapan ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.

Dia berharap agar bansos akan bertambah hingga Rp100 triliun pada tahun 2025. Mulanya, Cak Imin panggilan akrabnya mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto tentang imbauan agar tak ada kebocoran anggaran pada saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

“Presiden dengan amat sangat tegas berkali-kali menyampaikan bahwa kita akan melakukan efisiensi sekaligus dalam satu tarikan nafas menutup segala jenis kebocoran anggaran kita. Kita berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial moga-moga bisa sampai 100 Triliun Rupiah. Amin,” kata Cak Imin.

Pada kesempatan itu, Cak Imin selanjutnya menceritakan quality of life atau kualitas hidup bangsa Indonesia yang harus menjadi prioritas pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

“Disampaikan secara clear ketika dilantik dan ditulis secara resmi saat pelantikan, pasca pelantikan di berbagai media.”