Langkah Cek Penerima Bansos Kartu Lansia Tahap 4 Tahun 2024 Rp900 Ribu!

JAKARTA - Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tidak ditujukan untuk semua lansia di Jakarta, namun program ini hanya diperuntukan bagi mereka yang memenuhi beberapa kriteria. Bantuan sosial KLJ tahap 4 dicairkan secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2024.

Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan melalui kartu ATM Bank DKI, bertujuan untuk membantu para lansia memenuhi kebutuhan hidup, termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya.

Setiap penerima akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan, dengan total Rp900 ribu selama periode tiga bulan.

BACA JUGA: Bansos BPNT November 2024 yang Bakal Cair

Berikut adalah kriteria penerima KLJ yang dirangkum oleh Okezone, Jakarta, Senin (4/11/2024):

- Berusia 60 tahun ke atas dan berdomisili di DKI Jakarta.

- Masuk dalam data warga DKI Jakarta yang memerlukan bantuan sosial.