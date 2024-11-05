Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Langkah Cek Penerima Bansos Kartu Lansia Tahap 4 Tahun 2024 Rp900 Ribu!

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |06:10 WIB
Langkah Cek Penerima Bansos Kartu Lansia Tahap 4 Tahun 2024 Rp900 Ribu!
Langkah cek penerima bansos lansia tahap 4 (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bansos Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tidak ditujukan untuk semua lansia di Jakarta, namun program ini hanya diperuntukan bagi mereka yang memenuhi beberapa kriteria. Bantuan sosial KLJ tahap 4 dicairkan secara bertahap mulai Oktober hingga Desember 2024.

Bantuan ini disalurkan setiap tiga bulan melalui kartu ATM Bank DKI, bertujuan untuk membantu para lansia memenuhi kebutuhan hidup, termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya.

Setiap penerima akan mendapatkan Rp300 ribu per bulan, dengan total Rp900 ribu selama periode tiga bulan.

Berikut adalah kriteria penerima KLJ yang dirangkum oleh Okezone, Jakarta, Senin (4/11/2024):

- Berusia 60 tahun ke atas dan berdomisili di DKI Jakarta.

- Masuk dalam data warga DKI Jakarta yang memerlukan bantuan sosial.

