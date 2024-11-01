Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bansos BPNT November 2024 yang Bakal Cair

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |06:54 WIB
Bansos BPNT November 2024 yang Bakal Cair
Bansos BPNT yang cair November (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bansos BPNT November 2024 yang bakal cair. Simak jumlah dana yang akan cair dan persyaratannya.

Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) merupakan program bantuan sosial (bansos) dari pemerintah untuk membantu para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memenuhi kebutuhannya. Bantuan ini disalurkan kepada para KPM yang sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada bulan November 2024 ini BPNT kembali cair. Jumlah dana BPNT yang akan diterima masyarakat pada November 2024 adalah Rp200.000 per bulan untuk setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penerima akan menerima bantuan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang dapat digunakan untuk berbelanja kebutuhan pangan di toko atau warung yang telah ditentukan.

Penyaluran BPNT pada November 2024 dilakukan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Penerima bantuan dapat mencairkan dana di bank atau kantor pos terdekat dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

