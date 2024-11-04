Cair Rp900 Ribu! Ini Cara Cek Penerima Bansos Kartu Lansia Jakarta Tahap 4 Tahun 2024

JAKARTA - Cara cek penerima bansos Kartu Lansia Jakarta tahap 4 tahun 2024. Bantuan sosial Kartu Lansia Jakarta (KLJ) tahap 4 dicairkan secara bertahap dari Oktober hingga Desember 2024.

Setiap penerima bantuan ini akan mendapatkan dana sebesar Rp300 ribu per bulan, total Rp900 ribu selama tiga bulan.

Bantuan ini disalurkan secara berkala setiap tiga bulan melalui kartu ATM Bank DKI, dengan tujuan membantu para lansia memenuhi kebutuhan hidup, seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya.

Namun, program KLJ tidak ditujukan untuk semua lansia di Jakarta, melainkan hanya bagi mereka yang memenuhi sejumlah kriteria.

Cara cek penerima bansos Kartu Lansia Jakarta tahap 4 tahun 2024, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Untuk mengetahui apakah seseorang termasuk penerima KLJ, berikut adalah langkah-langkah pengecekan secara online:

- Kunjungi situs https://siladu.jakarta.go.id/

- Masukkan nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) lansia yang ingin diperiksa

- Klik 'Cek NIK' dan sistem akan menampilkan status penerima KLJ 2024