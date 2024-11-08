Jokowi Terima Tabungan Hari Tua dan Uang Pensiun, Ditransfer Tiap Bulan

JAKARTA – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan uang pensiun. Pemberian THT dan uang pensiun ini dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi bersama Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora di Kota Surakarta.

Jokowi menerima manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024. Uang pensiun Jokowi akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

“Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh Taspen. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN ataskomitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Dalam beleid tersebut ditetapkan uang pensiun yang diterima oleh Jokowi setelah meninggalkan jabatannya adalah Rp30,24 juta per bulan. Jumlah tersebut setara dengan 100% dari gaji pokok terakhirnya sebagai presiden.

Pada kesempatan tersebut, Taspen juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai tanda kepesertaannya. Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.