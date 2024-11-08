Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Terima Tabungan Hari Tua dan Uang Pensiun, Ditransfer Tiap Bulan

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:02 WIB
Jokowi Terima Tabungan Hari Tua dan Uang Pensiun, Ditransfer Tiap Bulan
Jokowi terima uang pensiun dan tabungan hari tua (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA – Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menerima Tabungan Hari Tua (THT) dan uang pensiun. Pemberian THT dan uang pensiun ini dilakukan langsung oleh Direktur Operasional Taspen Ariyandi bersama Direktur Keuangan Taspen Rena Latsmi Puri, serta Direktur Compliance & Control Bank Mandiri Taspen Resi Lora di Kota Surakarta.

Jokowi menerima manfaat Program Pensiun Presiden RI ke-7 mulai 1 November 2024. Uang pensiun Jokowi akan disalurkan setiap bulan pada tanggal yang sama melalui rekening Bank Mandiri Taspen.

“Saya menyampaikan apresiasi atas pelayanan jemput bola yang diberikan oleh Taspen. Layanannya cepat, terima kasih TASPEN ataskomitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik,” kata Jokowi dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Adapun besaran manfaat Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) tersebut di atur dalam PeraturanPemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1978.

Dalam beleid tersebut ditetapkan uang pensiun yang diterima oleh Jokowi setelah meninggalkan jabatannya adalah Rp30,24 juta per bulan. Jumlah tersebut setara dengan 100% dari gaji pokok terakhirnya sebagai presiden.

Pada kesempatan tersebut, Taspen juga secara simbolis menyerahkan kartu peserta kepada Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo sebagai tanda kepesertaannya. Jokowi memasuki masa purnatugas sebagai Presiden periode 2019–2024, setelah menjalankan amanah sebagai Kepala Negara selama lima tahun, terhitung sejak 1 November 2019 hingga 31 Oktober 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/320/3084829/mantan-menteri-era-jokowi-dari-pak-bas-hingga-budi-karya-dapat-uang-pensiun-rp27-juta-per-bulan-VVFTV3sgaf.jpg
Mantan Menteri Era Jokowi dari Pak Bas hingga Budi Karya Dapat Uang Pensiun Rp27 Juta per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/320/3070340/nasabah-dana-pensiun-syariah-muamalat-ditargetkan-naik-25-di-2024-5L4sjKRGDm.jpg
Nasabah Dana Pensiun Syariah Muamalat Ditargetkan Naik 25% di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/320/3069156/dimulai-oktober-2024-dana-pensiun-tak-bisa-dicairkan-selama-10-tahun-tAoEtEzsWd.jpg
Dimulai Oktober 2024, Dana Pensiun Tak Bisa Dicairkan Selama 10 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3062104/dana-program-pensiun-tambahan-potong-gaji-pekerja-siapa-yang-kelola-9ZSRB4aQGu.jpg
Dana Program Pensiun Tambahan Potong Gaji Pekerja, Siapa yang Kelola?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3061976/program-pensiun-tambahan-wajib-pekerja-apalagi-sih-nambah-potongan-saja-ZOypIijZjg.jpg
Program Pensiun Tambahan Wajib, Pekerja: Apalagi Sih? Nambah Potongan Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/320/3061972/program-pensiun-tambahan-potong-gaji-bukan-prioritas-pekerja-ini-alasannya-PZrN7zQL2h.jpg
Program Pensiun Tambahan Potong Gaji Bukan Prioritas Pekerja, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement