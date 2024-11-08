Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Percepat Swasembada Pangan, Menteri PU Siap Jadi Tukang Mentan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |11:51 WIB
Percepat Swasembada Pangan, Menteri PU Siap Jadi Tukang Mentan
Menteri PU Sambangi Kantor Mentan Amran. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan kesiapannya untuk mensupport Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rangka mewujudkan target swasembada pangan.

Menteri Dody pun melakukan kunjungan langsung ke kantor Kementan, hari ini. Dirinya menjalin komunikasi dengan Mentan Andi Amran Sulaiman terkait pembangunan di sektor pertanian.

"Kami pagi ini melakukan koordinasi formal pertama kali dengan Kementerian Pertanian. Kalau kordinasi informal, WA sudah beberapa kali," ungkap Menteri PU, Jumat (8/11/2024).

"Kami dari Kementerian PU akan mensupport penuh apapun yang menjadi target Pak Menteri Pertanian yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran untuk swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," tambahnya.

Lebih lanjut, Menteri PU menjelaskan bahwa dukungan akan terus diberikan mengingat Kementan menjadi leader dalam program swasembada pangan. Menurutnya, Kementerian PU sebagai pelaksana pembangunan akan mengikuti apapun yang dibutuhkan Kementan.

"Karena begini, kami sebagai tukang, Kementerian PU sebagai tukang, hanya bisa mensupport. Tapi yang menjadi hero atau menjadi leading sector-nya adalah Pak Menteri Pertanian," imbuhnya.

Menteri PU menjelaskan, sebagai langkah awal kordinasi bersama Kementan, pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatan infrastruktur pertanian seperti bendungan untuk irigasi pertanian. Ini dilakukan di sejumlah lahan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Ada 12 Provinsi (prioritas). Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimatan Selatan, Sumatera Selatan, dan lain-lain," paparnya.

