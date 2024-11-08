Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Trump Menang, Mendag Bicara Penguatan UMKM Tembus Pasar Dunia

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |13:40 WIB
Trump Menang, Mendag Bicara Penguatan UMKM Tembus Pasar Dunia
Mendag Budi Santoso Siapkan Daya Saing UMKM. (Foto: Okezone.com/Banoo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso menyadari pentingnya daya saing dalam menghadapi tantangan industri global. Apalagi setelah Pilpres AS yang dimenangi Donald Trump.

Budi menilai perlunya strategi khusus untuk meningkatkan dan memperbaiki daya saing industri khususnya di sektor UMKM ekspor. Program ini terus didorong untuk segera terealisasi.

Selain itu, timnya sudah menyusun strategi dengan membentuk forum komunikasi rutin per 2-3 bulan sekali antara pelaku UMKM dan perwakilan pemasaran untuk membuat bisnis matching dalam mempromosikan produk-produk UMKM.

“Nah tadi tadi belum disepakati kan ada yang minta per 2 bulan sekali, per 3 bulan sekali. Nanti habis ini akan diundang oleh Dirjen PPN untuk kelanjutan ini," kata Budi di Kementerian Perdagangan, Jumat (8/11/2024).

“Misalnya membahas mengenai perizinan, membahas mengenai promosi. Membahas mengenai perpajakan ya karena teman teman ini di UMKM kan programnya macam macam itu,” tambahnya.

Hal tersebut fokus pada peningkatan daya saing UMKM dengan memberikan pelatihan dan pendampingan, terutama dalam hal desain produk dan manajemen ekspor.

“Misalnya pendampingan untuk desain produk. Jadi kemarin ada permintaan rotan, misalnya supaya ada prototype produk tertentu dari rotan. Karena kemarin tahun kemarin tahun ini ekspor dari hasil pendampingan desain itu ternyata laku keras” ujarnya.

Selain itu, Kemendag juga memperkuat akses pasar dengan melibatkan perwakilan pemasaran untuk mencarikan buyer dan agregator terpercaya di luar negeri.

Hal ini juga mencakup pemahaman tren impor yang masuk ke Indonesia, dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi ketergantungan pada barang impor.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/455/3182188/umkm-cFr9_large.jpg
Saatnya Unjuk Gigi, UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181884/mendag_budi-9RPl_large.png
Transaksi Program UMKM Bisa Ekspor Tembus Rp2,1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180300/alfamart_indomaret_disebut_ganggu_umkm-970X_large.jpg
Kemenko PM Buka Suara soal Indomaret dan Alfamart Ancam UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179866/menteri_umkm_maman-CZwy_large.jpg
Menteri UMKM: Mayoritas Dana KUR Terserap ke Sektor Produksi, Tercipta 11 Juta Lapangan Kerja Informal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/455/3178965/ai-okgr_large.jpg
Topang Ekonomi RI, UMKM Menuju Inovasi dan Kesiapan AI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/455/3178194/batik-A5mY_large.jpg
Kisah Insipiratif UMKM Binaan BRI, Mengenalkan Batik Khas Tangerang hingga Tembus Pasar Luar Negeri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement