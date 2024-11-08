Petani Bisa Tebus Pupuk Subsidi Cuma dengan KTP

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pupuk subsidi nantinya ditebus petani dengan KTP. Mentan telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct. Tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya, dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2024).

Untuk diketahui, Mentan di hari sebelumnya mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, dirinya meminta agar pejabat yang menyulitkan petani memperoleh pupuk segera dicopot.

Peringatan ini bermula saat ada salah satu kepala desa yang mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat yang tidak becus.