Harga Emas Antam Turun Ceban Jadi Rp1.517.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas Antam turun pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp10.000 menjadi Rp1.517.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.371.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

- Harga emas 0,5 gram: Rp808.500.

- Harga emas 1 gram: Rp1.517.000.

- Harga emas 2 gram: Rp2.974.000.

- Harga emas 3 gram: Rp4.436.000.

- Harga emas 5 gram: Rp7.360.000.

- Harga emas 10 gram: Rp14.665.000.