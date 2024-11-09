Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angin Puting Beliung, Perjalanan Kereta Whoosh Dihentikan

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |15:18 WIB
Angin Puting Beliung, Perjalanan Kereta Whoosh Dihentikan
Perjalanan Kereta Cepat Terhenti karena Angin Puting Beliung. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - KCIC mengungkapkan sejumlah perjalanan Whoosh dari dan menuju Halim mengalami keterlambatan karena tim prasarana KCIC harus melalukan evakuasi pada atap seng dari perumahan warga yang terjatuh di jalur rel kereta Whoosh KM 118+500 karena terbawa angin kencang.

KCIC pun menyampaikan permohonan maaf atas tertahannya sejumlah perjalanan kereta Whoosh dampak cuaca buruk dan angin kencang yang terjadi di wilayah Cimahi.

Mulai pukul 13.00 WIB sejumlah perjalanan Whoosh dari dan menuju Halim mengalami keterlambatan karena tim prasarana KCIC harus melalukan evakuasi pada atap seng dari perumahan warga yang terjatuh di jalur rel kereta Whoosh KM 118+500 karena terbawa angin kencang.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan penumpang serta operasional kereta, tim prasarana KCIC juga kembali melakukan pemeriksaan seluruh jalur untuk memastikan tidak ada benda asing lain dan jalur telah steril serta aman untuk dilalui.

Menurut keterangan warga pada petugas KCIC yang melalukan pengecekan lokasi, sebelumnya pada kawasan tersebut memang terjadi hujan besar yang disertai dengan angin puting beliung.

