HOME FINANCE PROPERTY

Gratis, Bangun 3 Juta Rumah di Tanah Sitaan Koruptor

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |09:26 WIB
Gratis, Bangun 3 Juta Rumah di Tanah Sitaan Koruptor
Gratis, Bangun 3 Juta Rumah di Lahan Sitaan Koruptor. (Foto: okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan perlunya lahan gratis atau murah untuk membangun 3 juta rumah. Menurutnya, perolehan tanah gratis dapat menekan biaya dari proyek ambisius tersebut.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyebut, ada beberapa inisiatif yang dilakukan pihaknya agar bisa mendapatkan lahan gratis atau murah.

Beberapa di antaranya, memanfaatkan tanah sitaan para koruptor dari Kejaksaan Agung (Kejagung), pemanfaatan aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), hingga lahan Idle/eks HGU dan HGB dari Kementerian ATR/BPN.

“Ini konsep kami adalah bagaimana upaya penyediaan lahan, ini upaya, apa yang akan kami lakukan. Apa yang kami lakukan sebagai Menteri, selama diberikan kesempatan dan ditugaskan oleh Presiden,” ujar Ara dalam gelaran Developer Gathering di Menara Bank BTN, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Soal tanah sitaan dari para koruptor, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah memperoleh seluas 200 hektare (Ha) dari total tanah 10.000 hektare di Banten. Lahan ini diserahkan oleh Kejagung.

“Beliau (sudah serahkan kurang lebih yang sudah bisa dikatakan siap 200 hektare dari total 10.000 hektare di Banten,” paparnya.

