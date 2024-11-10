Advertisement
HOT ISSUE

Erick Thohir Ungkap Jurus Prabowo Jadikan RI Negara Maju

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |20:32 WIB
Erick Thohir Ungkap Jurus Prabowo Jadikan RI Negara Maju
Menteri BUMN Erick Thohir soal Indonesia Jadi Negara Maju (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan strategi Presiden Prabowo Subianto membawa Indonesia agar menjadi negara maju. Strategi tersebut dituangkan dalam visi Kepala Negara.

Dalam visinya, Prabowo Subianto melanjutkan program hilirisasi dan industrialisasi yang sudah dijalankan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Program ini diyakini kian memperbesar pertumbuhan makro ekonomi nasional.

“Visi Bapak Presiden Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dengan melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi di dalam negeri bisa membuat ekonomi nasional tumbuh semakin besar,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, Minggu (10/11/2024).

Hilirisasi dipahami sebagai proses penghiliran atau mengolah bahan baku menjadi barang siap pakai. Hilirisasi bertujuan mengoptimalkan nilai jual produk sehingga memberi nilai tambah bagi pendapatan pemerintah.

Tak hanya itu, Erick menyebut Prabowo mendorong Indonesia menjadi negara yang mandiri melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Halaman:
1 2
