HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan Vicky Prasetyo vs Raffi Ahmad, Siapa Lebih Tajir?

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |11:13 WIB
Adu Kekayaan Vicky Prasetyo vs Raffi Ahmad, Siapa Lebih Tajir?
Harta Kekayaan Raffi Ahmad vs Vicky Prasetyo (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Adu kekayaan Vicky Prasetyo dan Raffi Ahmad. Keduanya memiliki perjalanan karier yang berbeda di dunia hiburan dan bisnis, yang turut memengaruhi jumlah harta yang mereka kumpulkan hingga kini.

Lantas siapa yang tajir Raffi Ahmad vs Vicky Prasetyo? berikut yang dirangkum Okezone, Minggu (10/11/2024):

Vicky Prasetyo salah satu artis yang maju ke Pilkada 2024. sebagai Calon Bupati Pemalang berpasangan dengan Mochamad Suwendi, Vicky Prasetyo mendaftarkan dini.

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id. Vicky Prasetyo memiliki harta berupa mobil Toyota Alphard Tahun 2022 senilai Rp1 miliar.

Ada juga harta bergerak lainnya senilai Rp47,5 juta serta kas dan setara kas senilai Rp5 miliaran. Jadi jika ditotal, harta kekayaan Vicky Prasetyo berada di angka Rp6,8 miliar.

Halaman:
1 2
