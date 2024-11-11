Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jadi Pengurus BP Danantara, Ini Kata Pandu Sjahrir Keponakan Luhut

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |13:15 WIB
Jadi Pengurus BP Danantara, Ini Kata Pandu Sjahrir Keponakan Luhut
Pandu Sjahrir Kabarnya Jadi Pengurus BP Danantara. (Foto: Okezone.com/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pandu Patria Sjahrir dikabarkan akan mengemban tugas sebagai pengurus dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Saat ditanya lebih lanjut, Pandu yang juga Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

“Kalau Kepala BP Danantara itu adalah Pak Muliamad Hadad yang sebelumnya sudah dilantik. (Jadi COO?) Nantilah, ini kan kita lagi ngomongin soal Aftech dan fintech. Nanti kita bisa komunikasikan lagi buat acara itu," ungkap Pandu usai acara Peringatan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 di Mall Kota Kasablanka Jakarta, Senin (11/11/2024).

Meski tidak membantah, Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) ini belum jelas mendapat posisi apa, entah CEO atau COO.

Sebelumnya, peresmian BP Danantara harus ditunda dan masih menunggu keputusan selanjutnya lantaran Presiden Prabowo menjalani lawatan ke beberapa negara.

Halaman:
1 2
