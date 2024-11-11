Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar, Banyak Masyarakat Kena Penyakit Kronis

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |17:11 WIB
BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar, Banyak Masyarakat Kena Penyakit Kronis
BPJS Kesehatan terancam gagal bayar pada 2026 (Foto: Okezone)
JAKARTA BPJS Kesehatan terancam gagal bayar karena besarnya defisit. Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby mengatakan BPJS Kesehatan terancam mengalami gagal bayar pada tahun 2026.

Mahlil menjelaskan hal ini disebabkan oleh adanya defisit yang terjadi akibat pengeluaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh para peserta JKN.

Peningkatan klaim yang dibayarkan kepada para peserta BPJS ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti meningkatnya kunjungan masyarakat ke Rumah Sakit dengan membawa penyakit-penyakit kronis.

Selain itu adanya tambahan fasilitas kesehatan dan kapasitas dari rumah sakit, peningkatan kasus penyakit yang memiliki biaya mahal, peningkatan kelas Rumah Sakit, hingga adanya potensi fraud.

"Saya ingin mengatakan bahwa kalau kita tidak melakukan sesuatu kebijakan apapun, maka pada tahun 2026 kita akan defisit atau aset negatif. Gagal bayar bisa terjadi pada Maret 2026," kata Mahlil di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Senin (11/11/2024).

Pada kesempatan itu, Mahlil juga menceritakan kondisi di mana kepesertaan BPJS Kesehatan bertambah sekitar 30 juta peserta, tapi yang aktif membayar premi hanya sekitar 7 juta peserta saja. Hal ini yang menurutnya membuat klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus membengkak.

