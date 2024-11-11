Heboh Protes Peternak Sapi Mandi Susu, Begini Kata Mentan

JAKARTA – Heboh peternak melakukan protes dengan mandi susu lantaran produksinya todal diserap oleh industri. Menanggapi protes tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mempertemukan peternak, pengepul, dan industri pengolahan susu.

Mediasi ini dilakukan menyusul aksi protes peternak dan pengepul kepada industri pengolahan susu. Sebelumnya para peternak dan pengepul susu menggelar aksi dengan membuang ribuan liter susu sapi di Boyolali, Jawa Tengah.

Aksi dilakukan dengan cara menyirami seluruh tubuh dengan susu serta membagikannya kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk kekecewaan atas pembatasan kuota susu yang masuk ke pabrik atau Industri Pengolahan Susu (IPS).

“Kami sudah mempertemukan industri, peternak, dan pengepul. Semuanya sudah sepakat untuk berdamai,” ungkap Mentan Amran, dalam konferensi pers seusai pertemuan di kantor pusat Kementan, Jakarta pada Senin (11/11/2024).

Mentan menyampaikan bahwa sebagai langkah konkret, pihaknya akan mengubah regulasi untuk mewajibkan industri susu menyerap susu dari peternak lokal. Menurutnya, seluruh industri wajib menyerap susu peternak, kecuali susu memang mengalami kerusakan. Ia meyakini kebijakan ini akan berdampak pada meningkatnya gairah para peternak sapi perah dalam berproduksi.

“Seluruh industri wajib menyerap susu peternak. Kami sudah sepakati, tandatangani, dan kirim surat ke dinas peternakan provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti,” ungkap Mentan Amran.

“Kami harapkan industri bersama pemerintah turun tangan untuk membina para peternak dan membantu meningkatkan kualitas susu dalam negeri. Ini sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemerintah untuk hadir di tengah, industri dan peternak harus bisa tumbuh bersama,” ujar Mentan Amran.