RI Targetkan Wonosobo Jadi Sentra Susu Nasional, Diborong Program MBG

JAKARTA - Pemerintah menargetkan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, menjadi sentra susu nasional seiring tingginya kebutuhan susu dalam negeri. Daerah ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat sapi perah dan sapi pedaging.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, peluang investasi di subsektor peternakan saat ini sangat terbuka, khususnya untuk pengembangan sapi perah dan sapi pedaging. Menurutnya, permintaan pasar terhadap produk peternakan sangat tinggi dan stabil.

“Saya mengundang investasi di bidang peternakan karena jika Anda pelihara sapi perah, susunya pasti laku, sapi pedaging dagingnya pasti laku,” jelas Sudaryono, dikutip Minggu (26/4/2026).

Dia menjelaskan, kebutuhan susu nasional terus meningkat dan saat ini hampir seluruh produksi dari sentra peternakan telah terserap untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kondisi ini membuka peluang besar bagi daerah baru untuk ikut memasok kebutuhan tersebut.

“Sekarang semua sentra peternakan susu terserap untuk kebutuhan MBG. Ini kesempatan baik,” imbuhnya.