Bertemu McKinsey, Sri Mulyani Bahas Reformasi Tata Kelola LPDP

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Suahasil Nazara bertemu dengan tim McKinsey Indonesia untuk mendiskusikan reformasi tata kelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Kami berdiskusi mengenai reformasi tata kelola dari LPDP yang merupakan salah satu institusi penting penggerak pendidikan dan penelitian Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip Antara di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dia menyebut peranan LPDP makin strategis dalam menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih baik sebagai modal wajib agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle-income trap.

LPDP sebagai institusi pengelola dana abadi pendidikan menjadi tumpuan dari berbagai aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, tata kelolanya harus terus diperbaiki.

“Saya berharap dari diskusi bersama tim McKinsey hari ini, kita bisa mendapatkan wawasan tentang bagaimana mengembangkan institusi LPDP agar dapat terus diandalkan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin berkualitas Indonesia di masa depan,” ujar dia.

Sri Mulyani berharap berbagai upaya ini dapat menjadi langkah untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045 dan cita-cita Indonesia yang adil, maju, dan sejahtera.