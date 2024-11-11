Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Sumber Kekayaan Nicola Reza Samudra, Suami Momo Geisha yang Beri Hadiah ke Anaknya Stadion Berstandar FIFA

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |12:15 WIB
Sumber Kekayaan Nicola Reza Samudra, Suami Momo Geisha yang Beri Hadiah ke Anaknya Stadion Berstandar FIFA
Sumber Kekayaan Nicola Reza, Suami Momo Geisha yang Beri Hadiah ke Anaknya Stadion Standar FIFA (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sumber kekayaan Nicola Reza Samudra, suami Momo Geisha yang beri hadiah ke anaknya berupa stadion berstandar FIFA.

Nama Nicola Reza Samudra, suami Momo Geisha menjadi trending di pencarian Google. Hal ini tentu menarik perhatian para netizen mengenai harta kekayaan Nicola Reza Samudra.

Usut punya usut, Nicola Reza Samudra merupakan crazy rich Malang yang mempunyai sumber kekayaan berlimpah dari berbagai bisnis yang digelutinya.

Sebenarnya, hadiah berupa lapangan bola berstandar FIFA yang diberikan Nicola Reza kepada anaknya terjadi pada 2021. Namun, momen ini kembali viral usai diunggah oleh salah satu akun di Instagram.

Nicola Reza membangun stadion bola super megah yang beri nama Abe Stadion di Unggul Sport Center, Malang, Jawa Timur.

Meski disebut salah satu crazy rich Malang, tidak banyak informasi mengenai sosok Nicola Reza tetapi dia diketahui merupakan seorang pengusaha asal Malang.

Orangtua Nicola Reza memiliki perusahaan yang bergerak di bidang furnitur dengan nama CV Unggul Putra Samudra. Produknya sudah diekspor hingga ke berbagai negara, termasuk Eropa dan Amerika.

Nicola Reza juga memiliki perusahaan sendiri yang diberi nama CV Eka Putra Samudra. Sama dengan milik orangtuanya, industri ini juga bergerak di bidang furnitur yang sudah merambah ke ekspor.

