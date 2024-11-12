Cara Atasi DC Pinjol yang Sebar Data Pribadi di WhatsApp

JAKARTA - 4 cara mengatasi DC Pinjol yang sebar data pribadi di WhatsApp. Hingga saat ini, banyak laporan mengenai Debt Collector (DC) yang meneror dengan pembobolan akun WhatsApp serta mengirim pesan ke semua kontak di nomor Hp pengguna.

Kemudahan akses pada aplikasi pinjaman online (pinjol) kerap membuat orang lalai memeriksa legalitas layanan tersebut. Akibatnya, muncul berbagai masalah terkait cara penagihan yang kurang etis oleh pihak penagih pinjol.

BACA JUGA: 3 Cara Hapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain

Berikut ini, 4 cara atasi DC pinjol yang sebar data pribadi di WhatsApp, yang dirangkum Okezone, Selasa (12/11/2024):

1. Kembalikan Hp ke Setelan Awal

Langkah pertama untuk mengembalikan akun WhatsApp yang diretas adalah dengan mereset perangkat ke pengaturan pabrik. Proses ini akan menghapus aplikasi berbahaya atau mencurigakan yang mungkin telah terinstal.

Selain itu, reset ini juga dapat menghapus malware yang berpotensi mencuri data atau kode OTP yang diperlukan untuk mengakses WhatsApp.

BACA JUGA: Cara Atasi DC Pinjol Sebar Data Pribadi di WhatsApp

2. Klarifikasi Pesan ke Semua Kontak

Setelah akun WhatsApp Pengguna aman kembali, segera beritahu semua kontak pengguna. Jelaskan bahwa pesan-pesan sebelumnya bukan berasal dari pengguna, melainkan dari pihak yang telah meretas akun.

Hal ini penting, terutama jika pesan yang terkirim berisi informasi yang merugikan atau merugikan, agar kontak Anda memahami masalah dan reputasi Anda tetap terjaga.