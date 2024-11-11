Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

3 Cara Hapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |08:17 WIB
3 Cara Hapus Nomor Anda dari Kontak Darurat Pinjol Orang Lain
Kontak Darurat Pinjol (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ada 3 cara menghapus nomor Anda dari kontak darurat Pinjaman Online (Pinjol) orang lain. Langkah-langkah untuk menghapus nomor dari kontak darurat pinjaman online terbilang cukup mudah. Anda hanya perlu mengikuti 3 langkah di bawah.

Setiap kali seseorang mendaftar atau mengajukan pinjaman online pada layanan pinjol, mereka diharuskan untuk mencantumkan nomor telepon sebagai kontak darurat.

Namun, sebagaimana yang diketahui, nomor yang digunakan oleh orang lain untuk digunakan sebagai kontak darurat pinjol ini terkadang bisa mengganggu.

Kontak darurat ini digunakan oleh peminjam sebagai nomor alternatif untuk layanan pinjol. Pihak penagih akan mengontak nomor Anda jika peminjam tidak dapat dihubungi karena gagal bayar atau keterlambatan pembayaran.

Sayangnya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab sering memasukkan nomor orang lain sebagai kontak darurat tanpa persetujuan mereka. Seseorang yang menggunakan layanan pinjaman online mungkin telah terdaftar nomor Anda sebagai kontak darurat.

Ketika ini terjadi, Anda akan menerima berbagai pesan penagihan yang mengganggu pada nomor yang dijadikan kontak darurat. Bahkan, penagih dapat menghubungi Anda jika diperlukan.

Berikut merupakan 3 langkah menghapus nomor Anda dari kontak darurat pinjol, dirangkum oleh Okezone

Lapor ke OJK

Anda bisa melaporkan segala jenis pengaduan mengenai pinjaman online ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Anda bisa melaporkan ke situs resmi OJK, lalu bisa meminta untuk dihapuskan nomor Anda dari pinjaman online terkait.

Telusuri berita finance lainnya
