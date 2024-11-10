Advertisement
HOT ISSUE

Suswono Pastikan Gen Z Bebas Pinjol Lewat Program Pelatihan Siap Kerja

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |13:48 WIB
Suswono Pastikan Gen Z Bebas Pinjol Lewat Program Pelatihan Siap Kerja
Cawagub Suswono Bertemu Generasi Z (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 01Suswono, memperkenalkan program “Pelatihan Siap Kerja” yang dirancang untuk membekali generasi Z dengan keterampilan relevan guna bersaing di pasar kerja lokal dan internasional. Hal ini disampaikan Suswono saat bertemu masyarakat di Warteg Nurul, Menteng, bersama komunitas warung Tegal (KOWARTEG).

Suswono menyoroti pentingnya menyediakan alternatif yang konstruktif bagi generasi muda dalam menghadapi isu pengangguran serta maraknya pinjaman online ilegal (pinjol), yang sering kali menjadi digunakan sebagai jalan keluar instan namun sangat merugikan.

“Generasi Z memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pembangunan Jakarta, namun mereka perlu bekal yang tepat agar tidak tergoda pada jalan pintas seperti pinjol,” tegas Suswono Minggu (10/11/2024).

Program ini juga merupakan bagian dari komitmen pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) untuk menciptakan satu juta lapangan kerja di DKI Jakarta dalam lima tahun ke depan, dengan memperkuat sektor UMKM dan mendorong peran aktif generasi muda.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah warga mengajukan pertanyaan terkait upaya menciptakan peluang kerja bagi generasi muda. Salah satunya adalah Baikuniyah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang bertanya tentang bagaimana generasi Z dapat memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik tanpa tergoda pinjaman online.

Halaman:
1 2
