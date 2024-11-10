Suswono Ajak Kowarteg Tingkatkan Daya Saing Warteg di Jakarta

JAKARTA – Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Suswono, menegaskan komitmennya dalam memberdayakan sektor UMKM di Ibu Kota, terutama melalui warung Tegal atau warteg, yang dikenal sebagai penyedia makanan terjangkau bagi masyarakat.

Suswono sarapan bersama Komunitas Warung Tegal (KOWARTEG) di Warteg Nurul, Menteng, sekaligus berdialog langsung mengenai tantangan yang dihadapi pengusaha warteg di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Suswono memperkenalkan inisiatif “Warteg Naik Kelas,” dengan fokus pada peningkatan daya saing dan kualitas warteg.

Suswono menyoroti peran penting warteg, tidak hanya sebagai sumber pangan terjangkau, tetapi juga sebagai tempat berkumpul yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga Jakarta. Ia menyampaikan bahwa dukungan konkret dibutuhkan agar warteg dapat beroperasi lebih profesional dan berkualitas tinggi.

“Pasangan RIDO (Ridwan Kamil - Suswono) ingin warteg dikenal bukan hanya sebagai pilihan murah, tetapi juga sebagai tempat yang bersih, nyaman, dan terpercaya, bahkan bagi masyarakat kelas menengah ke atas,” ungkap Suswono, Minggu (10/11/2024).

Suswono berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan kualitas warteg melalui tiga pendekatan utama:

1. Akses Lokasi Usaha di Area Strategis

Suswono menegaskan akan mengoptimalkan kebijakan Kementerian Perdagangan yang mewajibkan pusat perbelanjaan menyediakan alokasi ruang hingga 30 persen bagi UMKM. “Ini peluang bagi warteg untuk bisa hadir di pusat perbelanjaan, tidak hanya mengandalkan lokasi di pinggir jalan,” jelasnya. Dengan akses lokasi yang lebih strategis, warteg dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat.