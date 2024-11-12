Ternyata Ini Pekerjaan Nicola Reza Samudra, Suami Momo Geisha yang Beri Hadiah ke Anaknya Stadion Berstandar FIFA

JAAKARTA - Ternyata ini pekerjaan Nicola Reza Samudra, suami Momo Geisha yang beri hadiah ke anaknya Stadion Berstandar FIFA.

Hal tersebut diketahui saat Narova Morina Sinaga atau yang lebih dikenal dengan nama Momo Geisha hadir di acara Pagi Pagi Ambyar di salah satu stasiun televisi nasional. Dalam acara yang dipandu oleh Nassar Cs otu, Momo bercerita soal kehidupannya setelah menikah yang jarang disorot media.

Diketahui, Momo menikah dengan Nicola Reza Samudra pada 08 April 2017 lalu. Sejak menikah, ia hidup bergelimang harta karena suaminya yang dikenal kaya raya sebagai seorang crazy rich di Malang.

Kehidupan mewah pun didapat Momo Geisha setelah menikah. Bahkan, rumah yang ditinggali Momo bersama suami dan anaknya konon memiliki pemandangan sebuah danau dan lapangan golf. Di dalamnya rumahnya, juga terdapat 20 asisten rumah tangga dan chef pribadi yang mengurusnya.

Karena hal ini, tentu adalah hal yang lumrah saat Nicola Reza Samudra mampu memberikan hadiah sebuah stadion sepakbola berstandar FIFA pada buah hatinya, Abercio Mikaelmoza Samudra pada 2021 lalu.