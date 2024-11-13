Komisaris Dirombak dan Direksi Antam Tetap, Ini Susunan Terbarunya

JAKARTA - Susunan komisaris dan direksi PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terbaru usai adanya perombakan. Pada hari ini, dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), pemegang saham memutuskan untuk mengganti komisaris utama.

Sementara, untuk dewan direksi Antam tetap alias tidak ada perubahan.

Pada RUPSLB Antam hari ini, Rabu (13/11/2024), pemegang saham mengangkat Rauf Purnama sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen menggantikan posisi FX Sutijastoto.

Dengan adanya susunan pengurus yang baru ini, diharapkan Antam dapat terus berkomitmen dalam mempertahankan pertumbuhan dan kinerja yang solid.

Direktur Utama Antam Nicolas D Kanter menambahkan bahwa pergantian pengurus ini diharapkan dapat memberikan semangat baru dan menguatkan langkah Antam untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

“Kami optimis bahwa susunan pengurus yang baru diharapkan akan semakin memperkuat langkah Antam untuk menjadi perusahaan tambang berdaya saing global dan inovatif," katanya.

Dengan reformasi pengurus yang baru, Antam siap menghadapi tantangan di industri tambang nasional maupun global, serta berkomitmen untuk terus mengedepankan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik serta penciptaan nilai yang berkelanjutan bagi para pemegang saham.

Berikut adalah ini susunan pengurus Antam berdasarkan keputusan RUPSLB: