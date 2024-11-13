Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Beri Hadiah ke Anak Stadion Berstandar FIFA, Ternyata Ini Sumber Kekayaan Suami Momo Geisha

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |05:16 WIB
Beri Hadiah ke Anak Stadion Berstandar FIFA, Ternyata Ini Sumber Kekayaan Suami Momo Geisha
Harta Kekayaan Suami Momo Geisha (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nicola Reza Samudra, suami dari penyanyi terkenal Momo Geisha, sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Hal ini dimulai dari viralnya pemberian hadiah luar biasa kepada anaknya sebuah stadion sepak bola berstandar FIFA.

Walau hadiah ini diberikan pada 2021, sebuah unggahan baru-baru ini kembali mengangkat kisah tersebut ke permukaan dan menimbulkan rasa penasaran publik tentang sumber kekayaan yang dimiliki Nicola.

Sebagai salah satu crazy rich asal Malang, Nicola Reza Samudra memang memiliki banyak bisnis yang mendorong kekayaannya. Ia termasuk dalam usaha furnitur yang dijalankan oleh keluarganya, yaitu CV Unggul Putra Samudra, sebuah perusahaan yang berhasil menembus pasar internasional dengan produk-produknya yang diekspor hingga ke Eropa dan Amerika.

Tidak hanya bisnis keluarga, Nicola juga memiliki perusahaan furnitur sendiri, CV Eka Putra Samudra, yang menjalankan usaha ekspor ke berbagai negara. Dengan perusahaan ini, Nicola terus memperluas bisnisnya di dunia internasional. Tahap ini menunjukkan keunggulannya dalam mengembangkan usaha mandiri di luar naungan bisnis keluarga, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pengusaha sukses di industri furnitur.

Di samping kesuksesannya dalam bisnis furnitur, Nicola juga memiliki minat besar terhadap dunia olahraga, khususnya sepak bola. Hal ini ditunjukan dengan mendirikan Unggul Sports Center di Malang, sebuah fasilitas olahraga yang mencakup berbagai arena, termasuk lapangan sepak bola berstandar FIFA yang diberi nama Abe Stadion.

Halaman:
1 2
