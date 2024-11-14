IHSG Pagi Ini Melemah ke Level 7.303

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka melemah ke level 7.303,90 pada Kamis (14/11/2024). IHSG bergerak cukup fluktuatif dalam detik-detik awal, kemudian rebound 0,11% ke 7.316,47 dalam semenit pertama.

Total 84 saham menguat, 64 melemah, dan 797 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp146,3 miliar, dari volume 85,65 juta saham.

Sejumlah indeks utama lain bergerak variatif seperti LQ45 melemah 0,12% ke 885,41, JII menguat 0,03% ke 511,20, IDX30 turun 0,11% ke 453,54, dan MNC36 merosot 0,23% ke 346,86.

Sektor pemberat indeks datang dari transportasi, industri, kesehatan, dan keuangan. Mayoritas masih berada di zona hijau rata-rata di bawah 1%.