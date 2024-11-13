IHSG Pagi Ini Naik Tipis ke Level 7.322

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat tipis ke zona hijau pada perdagangan Rabu (13/11/2024). IHSG pagi ini naik tipis 0,01% ke level 7.322.

Kemudian pada pukul 09.06 WIB, indeks bergerak naik 11,91 poin atau 0,16% ke level 7.333. Sebanyak 2,20 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp1,09 triliun dan ditransaksikan sebanyak 108.420 kali.

Sektor teknologi menguat 1,63%, sektor bahan baku naik 0,84%, sektor keuangan naik 0,27%. Sedangkan sektor non siklikal turun 0,42%, sektor properti turun 0,32%, sektor infrastruktur turun 0,23%, sektor transportasi turun 0,20%, sektor kesehatan turun 0,15%, sektor industri turun 0,11%, sektor siklikal turun 0,12%, dan sektor energi turun 0,07%.