Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Pagi Ini Naik Tipis ke Level 7.322

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |09:22 WIB
IHSG Pagi Ini Naik Tipis ke Level 7.322
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pagi ini dibuka menguat tipis ke zona hijau pada perdagangan Rabu (13/11/2024). IHSG pagi ini naik tipis 0,01% ke level 7.322.

Kemudian pada pukul 09.06 WIB, indeks bergerak naik 11,91 poin atau 0,16% ke level 7.333. Sebanyak 2,20 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi mencapai Rp1,09 triliun dan ditransaksikan sebanyak 108.420 kali.

Sektor teknologi menguat 1,63%, sektor bahan baku naik 0,84%, sektor keuangan naik 0,27%. Sedangkan sektor non siklikal turun 0,42%, sektor properti turun 0,32%, sektor infrastruktur turun 0,23%, sektor transportasi turun 0,20%, sektor kesehatan turun 0,15%, sektor industri turun 0,11%, sektor siklikal turun 0,12%, dan sektor energi turun 0,07%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091474/ihsg-dibuka-naik-tipis-ke-7-117-pada-awal-bulan-BwqvWnkd20.jpg
IHSG Dibuka Naik Tipis ke 7.117 pada Awal Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090698/bel-perdagangan-ihsg-merosot-ke-level-7-169-38vX4xysXf.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Merosot ke Level 7.169
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090682/ihsg-diprediksi-turun-ke-7-150-cek-rekomendasi-saham-hari-ini-8u5czNbl01.jpg
IHSG Diprediksi Turun ke 7.150, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090421/ihsg-masih-di-zona-merah-sesi-i-turun-ke-level-7-210-zmapd5Ve8w.jpg
IHSG Masih di Zona Merah, Sesi I Turun ke Level 7.210
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090341/ihsg-turun-ke-level-7-226-di-awal-perdagangan-wKhqbZ0H1R.jpg
IHSG Turun ke Level 7.226 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090332/ihsg-rawan-koreksi-usai-libur-pilkada-serentak-2024-M6zgwmUE4N.jpg
IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement