IHSG Rebound, Dibuka Naik ke Level 7.271

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) rebound dan dibuka menguat pada perdagangan Selasa (12/11/2024). IHSG pagi ini dibua menguat ke level 7.271.

Berjalan satu menit pertama, IHSG masih tumbuh 0,11% ke 7.274,19.

Total 73 saham menguat, 65 melemah, dan 805 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp166,2 miliar, dari volume 94,2 juta saham.

Sejumlah indeks pendukung berada di zona hijau seperti LQ45 naik 0,11% ke 880,04, JII menguat 0,07% ke 510,30, IDX30 tumbuh 0,10% ke 451,70, dan MNC36 melesat 0,09% ke 347,76.

Sebagian besar sektor indeks di zona hijau merata di bawah 1%. Sedangkan yang turun hanya transportasi 0,02%.