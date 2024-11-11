IHSG Anjlok 1,11% ke Level 7.206 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok ke zona merah pada penutupan perdagangan sesi pertama, Senin (11/11/2024). IHSG siang ini turun 1,11% atau 80,94 poin ke level 7.206.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,33 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp7,40 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 907.661 kali. Adapun, sebanyak 445 saham harganya terkoreksi, 152 saham harganya naik dan 181 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi menjadi satu-satunya sektor yang menguat dengan naik sebesar 1,22%. Sementara, sektor infrastruktur turun 1,64%, sektor siklikal turun 1,16%, sektor transportasi turun 1,59%, sektor properti turun 2,04%, sektor energi turun 1,12%, sektor industri turun 1,34%, sektor keuangan turun 0,95%, sektor kesehatan turun 0,94% dan sektor bahan baku turun 0,22%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Dwi Guna Laksana Tbk (DWGL) naik 34,19% ke Rp208, PT Mulia Boga Raya Tbk (KEJU) turun 25,00% ke Rp1.800 dan PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) turun 25,00% ke Rp1.100.