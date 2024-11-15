Ini Jabatan Elon Musk yang Masuk Kabinet Donald Trump

JAKARTA - CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk resmi bergabung dalam kabinet pemerintahan Donald Trump. Elon Musk adalah orang terkaya di dunia dengan kekayaan mencapai USD309,1 miliar (setara Rp4.905,4 triliun).

Elon Musk dipercaya memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (Department of Government Efficiency/DOGE), departemen ini bertujuan untuk membuat pemerintahan yang lebih efisien. Penunjukan ini diumumkan pada 13 November 2024, beberapa hari setelah kemenangan dalam Pilpres AS.

Sebagai pemimpin DOGE, Elon Musk bersama Vivek Ramaswamy akan bertanggung jawab membantu pemerintah AS merampingkan birokrasi, memangkas peraturan yang berlebihan, mengurangi pengeluaran boros, dan mengatur ulang badan-badan federal. Trump berharap Elon Musk dan Ramaswamy dapat membawa pendekatan bisnis dalam pemerintahan, menciptakan reformasi yang berfokus pada efisiensi dan inovasi.

DOGE bekerja di luar pemerintahan yang bersifat informal, sehingga posisi ini tidak memerlukan persetujuan Senat. Oleh karena itu, Elon Musk tetap bisa memimpin perusahaanyaseperti Tesla, media sosial X, dan perusahaan antariksa SpaceX.

Departemen Efisiensi Pemerintah memiliki target untuk menyelesaikan misinya pada 4 Juli 2026, bertepatan dengan peringatan 250 tahun penandatanganan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Dalam misinya, DOGE diharapkan dapat memperkenalkan reformasi struktural yang berskala besar dalam pemerintahan.