Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Direksi dan Komisaris BUMN Baru, Ini Penjelasan Erick Thohir

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |18:44 WIB
Banyak Direksi dan Komisaris BUMN Baru, Ini Penjelasan Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir soal Direksi BUMN. (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah saat ini adalah sosok yang profesional. Bahkan, mereka mampu bekerja secara transparan dan efisien.

Pernyataan itu sejalan dengan pergantian direksi dan komisaris sejumlah BUMN beberapa waktu terakhir ini. Terbaru, pergantian Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero).

“Jadi direksi yang sekarang kini mereka benar-benar bekerja secara profesional dan transparan, efisiensi, kita terus tekan,” ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Kendati begitu, Erick memastikan bakal mengambil langkah hukum, bila bos-bos BUMN terbukti melakukan pelanggaran alias penyelewengan.

Dia pun kembali menyingung program ‘bersih-bersih’ perseroan negara yang melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung), salah satu penegak hukum di negeri ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177726/prabowo-Wf8O_large.png
7 Fakta Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Terlibat Korupsi Langsung Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177407/hadi-Zhwn_large.jpg
Tak Hanya Garuda, Mensesneg Sebut BUMN Lain Juga Bisa Dipimpin WNA
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement