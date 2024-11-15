Banyak Direksi dan Komisaris BUMN Baru, Ini Penjelasan Erick Thohir

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dewan direksi dan komisaris perusahaan pelat merah saat ini adalah sosok yang profesional. Bahkan, mereka mampu bekerja secara transparan dan efisien.

Pernyataan itu sejalan dengan pergantian direksi dan komisaris sejumlah BUMN beberapa waktu terakhir ini. Terbaru, pergantian Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Pertamina (Persero).

“Jadi direksi yang sekarang kini mereka benar-benar bekerja secara profesional dan transparan, efisiensi, kita terus tekan,” ujar Erick saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2024).

Kendati begitu, Erick memastikan bakal mengambil langkah hukum, bila bos-bos BUMN terbukti melakukan pelanggaran alias penyelewengan.

Dia pun kembali menyingung program ‘bersih-bersih’ perseroan negara yang melibatkan Kejaksaan Agung (Kejagung), salah satu penegak hukum di negeri ini.