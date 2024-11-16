4 Fakta Kereta Tanpa Rel IKN Dikembalikan ke China

Kereta Tanpa Rel di IKN (Foto: Okezone)

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa rangkaian trem otonom atau kereta tanpa pengemudi yang telah diuji di IKN kini telah dikembalikan ke China.

Pengembalian trem otonom ini karena dianggap belum memenuhi standar layak pengeoperasian di Ibukota baru tersebut.

Berikut ini, 4 fakta kereta tanpa rel IKN dikembalikan ke China, yang dirangkum Okezone, Sabtu (16/11/2024):

1. ART Jadi Konsep Transportasi IKN Ramah Lingkungan

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Raharjo menyebutkan bahwa konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang agar ramah lingkungan dan modern.

Salah satu pilihan yang dapat diuji coba adalah Autonomous Rail Transit (ART) karena mengusung konsep transportasi yang berkelanjutan, berteknologi canggih, serta mendukung kelestarian lingkungan.

"ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil," ungkap Budi.