3 Saham Kena Aksi Jual Investor Asing hingga Rp4,64 Triliun

JAKARTA - Investor asing melakukan aksi jual cukup besar di perdagangan pekan ini. Tiga saham entitas BUMN menjadi ladang jualan asing dalam jajaran 5 terbesar.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total foreign net-sell pada 11-15 November mencapai Rp4,64 triliun untuk seluruh pasar

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi yang terbesar dengan porsi nilai net-sell asing mencapai Rp1,58 triliun (all-market).

Saham BBRI tercatat masih merosot 1,11 persen pekan ini, menambah penurunan 10,06 persen dalam sebulan. BBRI ditutup koreksii 0,67 persen di Rp4.470 per saham.

Posisi kedua ditempati saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Nilai jual bersih asing terhadap BBCA menembus Rp504,6 miliar.

Namun, saham BBCA masih tumbuh 0,74 persen pada Jumat (15/11), kendati dalam sebulan jatuh 5,35 persen.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menghuni barisan ketiga, dengan nilai jual investor asing mencapai Rp490,6 miliar. Sahamnya tumbuh 0,40 persen akhir pekan ini, memangkas kerugian sepekan menjadi minus 7,64 persen.