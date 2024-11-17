Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

3 Saham Kena Aksi Jual Investor Asing hingga Rp4,64 Triliun

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |15:07 WIB
3 Saham Kena Aksi Jual Investor Asing hingga Rp4,64 Triliun
A
A
A

JAKARTA - Investor asing melakukan aksi jual cukup besar di perdagangan pekan ini. Tiga saham entitas BUMN menjadi ladang jualan asing dalam jajaran 5 terbesar.

Data Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat total foreign net-sell pada 11-15 November mencapai Rp4,64 triliun untuk seluruh pasar

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menjadi yang terbesar dengan porsi nilai net-sell asing mencapai Rp1,58 triliun (all-market).

Saham BBRI tercatat masih merosot 1,11 persen pekan ini, menambah penurunan 10,06 persen dalam sebulan. BBRI ditutup koreksii 0,67 persen di Rp4.470 per saham.

Posisi kedua ditempati saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA). Nilai jual bersih asing terhadap BBCA menembus Rp504,6 miliar.

Namun, saham BBCA masih tumbuh 0,74 persen pada Jumat (15/11), kendati dalam sebulan jatuh 5,35 persen.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menghuni barisan ketiga, dengan nilai jual investor asing mencapai Rp490,6 miliar. Sahamnya tumbuh 0,40 persen akhir pekan ini, memangkas kerugian sepekan menjadi minus 7,64 persen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/278/3152909/saham-a1PC_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 126 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/278/3150779/saham-SIrl_large.jpg
Daftar 10 Saham dengan Kenaikan Tertinggi di Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/278/3146684/ihsg-5nyE_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.210, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/278/3143152/pergerakan_saham-c2oY_large.jpg
Investor Asing Catatkan Net Buy Rp1,47 Triliun saat IHSG Lesu, Ini 5 Saham Paling Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142918/ihsg-cKNw_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Bikin Investor Cuan dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142914/ihsg-e7J6_large.jpg
IHSG Sepekan Melemah 0,53%, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.420 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement