3 Cara Menghadapi Preman Minta Duit

JAKARTA - Cara menghadapi preman minta duit. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa premanisme tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat.

Persoalan ini akan selalu ada dan tidak akan bisa mengubahnya sampai ada regulasi/ketegasan yang ditetapkan.

Istilah premanisme kini, tak berhenti pada aksi pemerasan. Premanisme lahir dan berkembang lalu merajalela yang berdampak dari ketidakadilan, ketimpangan sosial, ekonomi. dan politik.

Berbicara soal aksi premanisme yang dilakukan sejumlah kelompok, memang agak pelik. Solusi mengatasi permasalahan ini juga bukan perkara mudah. Di Tanah Air, fenomena tersebut terjadi ketika kondisi ekonomi memburuk dan angka kemiskinan tinggi.

Berikut ini, 3 cara menghadapi preman minta duit, yang dirangkum Okezone, Minggu (17/11/2024):

1. Lapor ke Pihak Berwajib

Jika Anda dimintai palak oleh preman, Anda dapat melaporkan kejadian tersebut ke polisi secara gratis melalui Call Center 110. Anda juga dapat melaporkan kejadian tersebut secara online melalui layanan laporan polisi yang disediakan oleh Kepolisian Republik indonesia.

2. Lawan

Preman seringkali mengintimidasi dengan gertakan untuk menguji nyali korbannya. Namun, jika yang digertak tidak menunjukkan rasa takut, biasa para preman justru akan mundur. Meski begitu, penting untuk mempertimbangkan situasi terlebih dahulu sebelum merespon balik, terutama jika menghadapi kelompok besar.