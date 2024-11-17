Hadapi Tantangan Global, Pelaku Usaha Belajar Penguatan Strategi Bisnis

JAKARTA – Para pelaku usaha ditantang lebih inovatif dalam menyiapkan strategi bisnis saat menghadapi tantangan. Kesiapan sektor bisnis dalam negeri juga dibutuhkan untuk menuju Indonesia Emas 2025.

Wakil Presiden Direktur BCA Hendra Lembong menekankan pentingnya pelaku usaha belajar mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan zaman.

“Selama penyelenggaraan hari, Indonesia Knowledge Forum (IKF) 2024, kita telah diajak untuk menggali wawasan dan pemikiran inovatif dari para ahli yang mengajarkan kita tentang strategi bisnis," paparnya, dikutip Sabtu (16/11/2024).

"Kita juga banyak belajar mengenai pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan zaman," imbuhnya.

Perseroan mengadakan forum ini sejak tahun 2012 dan menjadi komitmen perseroan dalam mendukung kesiapan sektor bisnis menuju Indonesia Emas 2045.

"Forum ini bukan hanya menjadi ajang untuk bertukar ide dan memperluas wawasan,tetapi juga mencerminkan komitmen BCA dalam mendukung pengembangan sektor bisnis yang siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi pada kemajuan bangsa, ” tutup Hendra Lembong.