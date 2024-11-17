Jurus Pengusaha Cegah PHK di Industri Ritel

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menyiapkan strategi untuk mendorong pertumbuhan pasar ritel. Cara ini diambil sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK), yang kini marak terjadi di industri lainnya.

Ketua Umum terpilih Aprindo periode 2024-2028, Solihin mengatakan, perusahaan ritel di bawah komando Aprindo konsisten menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, terutama pergeseran selera konsumen terhadap produk yang tersedia di pasar modern.

Dia memastikan, ritel modern tetap menyediakan produk yang disukai pembeli, sekalipun terjadi penurunan daya beli masyarakat saat ini.

“Kita menyediakan produk yang seperti yang saya sampaikan, yang dicari oleh konsumen,” ujar Solihin saat konferensi pers Musyawarah Nasional Aprindo ke-VIII, Minggu (17/11/2024).

Sebagai organisasi yang menaungi perusahaan ritel di Indonesia, Aprindo mengambil langkah antisipasi terhadap gejolak ekonomi nasional. Salah satunya membaca perubahan konsumsi di masyarakat

“Dan konsumen kita mengarah kepada harga per kategori yang lebih murah itulah yang dicari konsumen pada saat ini,” paparnya.

“Yang saya maksud adalah mengantisipasi kaitan dengan perekonomian yang tidak baik-baik saja, kita menyediakan produk yang seperti yang saya sampaikan, yang dicari oleh konsumen,” beber dia.

Kendati, dia enggan membuka nilai atas proyeksi pertumbuhan pasar ritel di akhir 2024 dan awal 2025, Solihin memastikan Aprindo bersiap dan ikut mendorong pertumbuhan makro ekonomi di level 8 persen, sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto.