Adaro Energy (ADRO) Ganti Nama Jadi Alamtri Resources Usai Tebar Dividen Rp41,7 Triliun, Ini Alasannya

JAKARTA - PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT AlamTri Resources Indonesia Tbk yang digelar Senin (18/11/2024).

Head of Corporate Communication ADRO Febriati Nadira mengatakan, perubahan nama merupakan salah satu langkah perseroan untuk memperkenalkan identitas baru yang lebih mencerminkan nilai dan visi jangka panjang, di mana perseroan berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca.

“Termasuk upaya mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih awal dengan melalui berbagai langkah,” kata perempuan yang akrab disapa Ira itu lewat pesan singkat pada Senin (18/11/2024).

Setelah pemisahan pilar bisnis pertambangan batu bara termal dan beberapa bisnis pendukungnya melalui pelaksanaan penawaran umum perdana saham (PUPS), perseroan akan menjadi entitas induk dengan fokus pada bisnis hilirisasi mineral, serta energi baru terbarukan (EBT).

“Nantinya akan mendukung transisi energi dan ekonomi hijau Indonesia,” imbuh Ira.