HOME FINANCE HOT ISSUE

Link Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024 BKN, Cek di Sini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |11:00 WIB
Link Pengumuman Hasil SKD CPNS 2024 BKN, Cek di Sini
Link hasil tes SKD CPNS 2024 BKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Link pengumuman hasil SKD CPNS 2024 BKN bisa dicek di sini. Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengumumkan hasil seleksi SKD CPNS 2024.

Hasil seleksi SKD CPNS 2024 diumumkan masing-masing instansi pada 17-19 November 2024. Peserta bisa mengecek pada website remsi instansi ataupun situs sscasn.

Berikut adalah cara untuk mengecek hasil SKD, yaitu :

1. peserta perlu mengakses situs resmi BKN di https://sscasn.bkn.go.id.

2. Pastikan untuk login menggunakan akun yang telah terdaftar

3. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi yang digunakan saat pendaftaran.

4. Setelah berhasil masuk, peserta dapat melihat hasil SKD mereka pada dashboard akun masing-masing.

Selain itu, peserta juga diimbau untuk terus memantau pengumuman dari instansi terkait. Beberapa instansi mungkin mengumumkan hasil melalui kanal komunikasi masing-masing, sehingga penting untuk selalu update dan memastikan tidak ada informasi yang terlewat.

Ketika mengecek pengumuman hasil SKD 2024, peserta akan menemui kode berupa P/L, P, TL, TH, dan DIS. Kode-kode tersebut menunjukkan status kelulusan peserta dalam SKD 2024 dan berhak mengikuti tahap SKB 2024.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
