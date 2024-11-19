Naik 0,17%, IHSG Dibuka Menguat ke 7.140

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat pada perdagangan hari ini, Selasa (19/11/2024). IHSG menguat ke level 7.140,19.

Semenit berjalan IHSG masih tumbuh 0,17% ke 7.146,60.

Total 118 saham menguat, 73 melemah, dan 754 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp221,1 miliar, dari volume 117,4 juta saham.

Sejumlah indeks utama lain bergerak di zona hijau seperti LQ45 naik 0,05% ke 870,27, JII menguat 0,50% ke 505,46, IDX30 tumbuh 0,02% ke 443,62, sementara MNC36 koreksi 0,03% ke 340,23.

Sektor penopang indeks datang dari energi, properti, bahan baku, industri, teknologi, kesehatan, dan konsumer siklikal. Sementara yang jatuh meliputi infrastrktur, transportasi, dan konsumer nonsiklikal.