Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Melemah 0,38% ke Level 7.134

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |16:47 WIB
IHSG Ditutup Melemah 0,38% ke Level 7.134
IHSG melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,38 persen atau 26,98 poin ke level 7.134 pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (18/11/2024).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 21,73 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,16 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,12 juta kali.

Adapun, sebanyak 397 saham harganya terkoreksi, 198 saham harganya naik dan 193 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 1,46 persen, sektor properti turun 1,38 persen, sektor energi turun 1,05 persen, sektor keuangan turun 0,74 persen, sektor infrastruktur turun 0,77 persen, sektor kesehatan turun 0,50 persen, sektor industri turun 0,12 persen, sektor transportasi turun 0,14 persen dan sektor non siklikal turun 0,01 persen. Sedangkan, sektor bahan baku naik 1,05 persen dan sektor siklikal naik 0,57 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) naik 24,72 persen ke Rp3.330, PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 21,05 persen ke Rp115 dan PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) naik 19,44 persen ke Rp129.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091474/ihsg-dibuka-naik-tipis-ke-7-117-pada-awal-bulan-BwqvWnkd20.jpg
IHSG Dibuka Naik Tipis ke 7.117 pada Awal Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090698/bel-perdagangan-ihsg-merosot-ke-level-7-169-38vX4xysXf.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Merosot ke Level 7.169
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090682/ihsg-diprediksi-turun-ke-7-150-cek-rekomendasi-saham-hari-ini-8u5czNbl01.jpg
IHSG Diprediksi Turun ke 7.150, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090421/ihsg-masih-di-zona-merah-sesi-i-turun-ke-level-7-210-zmapd5Ve8w.jpg
IHSG Masih di Zona Merah, Sesi I Turun ke Level 7.210
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090341/ihsg-turun-ke-level-7-226-di-awal-perdagangan-wKhqbZ0H1R.jpg
IHSG Turun ke Level 7.226 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090332/ihsg-rawan-koreksi-usai-libur-pilkada-serentak-2024-M6zgwmUE4N.jpg
IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement