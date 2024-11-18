IHSG Ditutup Melemah 0,38% ke Level 7.134

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,38 persen atau 26,98 poin ke level 7.134 pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (18/11/2024).

Sepanjang perdagangan hari ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 21,73 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp10,16 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 1,12 juta kali.

Adapun, sebanyak 397 saham harganya terkoreksi, 198 saham harganya naik dan 193 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi turun 1,46 persen, sektor properti turun 1,38 persen, sektor energi turun 1,05 persen, sektor keuangan turun 0,74 persen, sektor infrastruktur turun 0,77 persen, sektor kesehatan turun 0,50 persen, sektor industri turun 0,12 persen, sektor transportasi turun 0,14 persen dan sektor non siklikal turun 0,01 persen. Sedangkan, sektor bahan baku naik 1,05 persen dan sektor siklikal naik 0,57 persen.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Daaz Bara Lestari Tbk (DAAZ) naik 24,72 persen ke Rp3.330, PT Saranacentral Bajatama Tbk (BAJA) naik 21,05 persen ke Rp115 dan PT Jaya Agra Wattie Tbk (JAWA) naik 19,44 persen ke Rp129.