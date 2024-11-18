IHSG Dibuka Koreksi pada Pedagangan Awal Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka melemah pada perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangana awal pekan, Senin (18/11/2024). IHSG hari ini dibuka melemah ke level 7.152,08.

Bergerak volatile dalam detik awal, IHSG rebound 0,04% ke 7.164,37 pada satu menit pertama.

Total 101 saham menguat, 58 melemah, dan 786 lainnya stagnan. Nilai transaksi awal menyentuh Rp176,3 miliar, dari volume 104,5 juta saham.

Sejumlah indeks utama lain bergerak variatif seperti LQ45 melemah 0,16% ke 870,27, JII menguat 0,14% ke 498,44, IDX30 koreksi 0,16% ke 445,70, dan MNC36 merosot 0,06% ke 342,13.

Sektor indeks yang turun meliputi properti, infrastruktur, keuangan, teknologi, industri, dan transportasi. Sementara yang menguat adalah infrastruktur, bahan baku, kesehatan, konsumer siklikal, dan nonsiklikal.