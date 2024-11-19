Segini Harta Kekayaan Pentolan Band Dewa 19 Ahmad Dhani di LHKPN, Artis Paling Kaya di DPR

JAKARTA - Segini harta kekayaan pentolan band Dewa 19, Ahmad Dhani di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Saat ini, memang banyak artis seperti aktor, musisi, komedian, dan model yang turut terjun ke dunia politik. Salah satu yang menarik perhatian adalah musisi sekaligus pentolan grup band legendaris Dewa 19, yakni Ahmad Dhani.

Pemilik nama lengkap Ahmad Dhani Prasetyo ini sejatinya tidak begitu asing dengan dunia politik. Sebab pada 2016 silam, dirinya sempat mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati Bekasi bersama dengan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sa'aduddin.

Namun kala itu, dirinya kalah dari pasangan lain yang meraih lebih banyak suara. Meski begitu, kader Partai Gerindra itu tidak menyerah begitu saja. Bersama dengan partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto itu, ia terus meniti karier politiknya.

Hingga pada Pemilu 2024 lalu, pentolan band Dewa 19 ini maju sebagai calon legislatif DPR RI untuk Dapil Jawa Timur 1. Hasilnya dia sukses meraup 134.227 suara dan berhak lolos ke Senayan.

Menjadi salah satu artis yang menduduki kursi DPR RI, Ahmad Dhani diyakini sebagai anggota DPR RI terkaya dari kalangan artis mengalahkan Eko Patrio.

Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per tanggal 10 September 2024, diketahui Ahmad Dhani memiliki hata kekayaan total sebanyak Rp190.883.735.878 atau Rp190,8 miliar.

Sebagian besar harta kekayaannya berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Bogor dan Jakarta Selatan. Total, tanah dan bangunan yang dimiliki oleh suami Mulan Jameela itu bernilai Rp187.000.000.000 atau Rp187 miliar.