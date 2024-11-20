Apa Bedanya Rentenir dan Debt Collector?

JAKARTA - Apa bedanya rentenir dan debt collector? Berikut ini penjelasannya. Rentenir dan debt collector memiliki peran yang berbeda dari kegiatan pinjam meninjam serta penagihan.

Rabu (20/11/2024).

Rentenir adalah individu atau kelompok yang memberikan pinjaman dengan suku bunga tinggi, terutama kepada mereka yang sulit mendapatkan pinjaman dari institusi keuangan resmi seperti bank.

Rentenir sering kali beroperasi di luar sistem perbankan dan sering memanfaatkan situasi kesulitan keuangan individu untuk mendapatkan keuntungan.

Sementara, debt collector adalah individu atau agen yang ditugaskan untuk mengumpulkan pembayaran utang atas nama kreditor (pemberi pinjaman) dari peminjam yang gagal membayar utang mereka sesuai dengan kesepakatan.

Debt collector bekerja untuk mengumpulkan utang yang sudah jatuh tempo dan membantu mengatur pembayaran kembali kepada kreditor.

