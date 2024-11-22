Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Bocoran Kenaikan UMP 2025

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |10:08 WIB
Intip Bocoran Kenaikan UMP 2025
Intip Bocoran Besaran UMP 2025. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024. Namun berapa besarannya masih belum bisa diumumkan pada Kamis, 21 November 2024 atau batas akhir penetapan.

Yassierli memberikan bocoran bahwa UMP 2025 diproyeksikan naik sekitar 5% dari UMP 2024. Namun, dirinya juga membuka kemungkinan angka kenaikan lebih besar atau lebih kecil tergantung hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan Provinsi.

“Bisa lebih dari 5 persen atau di bawahnya, karena besaran UMP saat ini berbeda di setiap provinsi. Kami memberikan rentang kenaikan untuk memberi ruang kepada provinsi sesuai kebutuhan,” ujar Yassierli.

Menaker menyebut diskusi antara pemerintah, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) telah mencapai kesepahaman bahwa UMP 2025 akan naik secara signifikan.

“Apindo dan buruh sepakat UMP akan naik, bahkan naik cukup signifikan. Tapi angkanya belum bisa kami sampaikan karena masih dalam proses finalisasi. Yang jelas, kenaikan ini diharapkan membahagiakan buruh tanpa membuat pengusaha khawatir,” ungkap Yassierli.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan dalam kebijakan ini. “Tidak ada gunanya menaikkan UMP terlalu tinggi jika akhirnya memicu gelombang PHK. Sebaliknya, kenaikan yang terlalu kecil juga dapat memicu aksi mogok kerja,” tambahnya.

Di sisi lain, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi), Mirah Sumirat, mendesak pemerintah menetapkan kenaikan UMP hingga 20%. Menurutnya, kenaikan sebesar itu diperlukan untuk memperbaiki daya beli masyarakat yang melemah sejak 2020 akibat kenaikan upah yang tidak sebanding dengan inflasi.

Dia juga menilai kenaikan UMP sebesar 20 persen akan membantu buruh menjelang Hari Raya dan memberikan dampak positif bagi produktivitas pekerja serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement